EUA EUA anunciam desfile militar em 14 de junho, aniversário de Trump e do Exército americano Revelado pela agência Associated Press, o plano para o desfile envolveria dezenas de veículos militares, helicópteros, 6,6 mil soldados e ao menos sete bandas marciais

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira que os Estados Unidos vão realizar um grande desfile militar na capital em 14 de junho, data que marca os 79 anos do presidente Donald Trump e o 250º aniversário da criação do Exército americano.

Em entrevista à Fox News, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que "teremos o maior e mais belo desfile militar de nossa História".

A última parada militar grandiosa no país foi realizada em 1991, também em Washington, para marcar o fim da Guerra do Golfo.

Trump "homenageará os veteranos americanos, os militares no serviço ativo e a história militar com um desfile", escreveu uma porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X. Além disso, a porta-voz incluiu um link para um artigo da Fox News que afirma que o desfile incluirá tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

O desfile vai relembrar a Guerra da Independência e a Guerra Civil Americana, bem como as duas guerras mundiais, a Guerra do Vietnã e os conflitos mais recentes, como Iraque e Afeganistão.

Em seu primeiro mandato, Trump propôs realizar um desfile depois de ver a celebração do Dia da Bastilha, na França, em 2017. Na época, o republicano disse que, depois de assistir à procissão de duas horas pela famosa Champs-Élysées, em Paris, queria um desfile ainda maior na Avenida Pensilvânia, em Washington.

O plano, no entanto, acabou sendo descartado devido aos custos altíssimos, com uma estimativa de US$ 92 milhões (mais de R$ 500 milhões), e outros problemas logísticos.

Entre eles, estavam as objeções de autoridades municipais, que afirmavam que os tanques e outros veículos blindados destruiria as vias.

Agora, após o anúncio do desfile em Washington, a prefeita da capital, Muriel Bowser, também expressou preocupação com o impacto dos tanques nas ruas da cidade.

O coronel Dave Butler, um porta-voz do Exército americano, disse que a instituição estava animada com os planos para o aniversário de Trump.

— Queremos transformá-lo em um evento que toda a nação possa celebrar conosco. Queremos que os americanos conheçam seu Exército e seus soldados. Um desfile pode fazer parte disso — celebrou Butler em entrevista ao jornal britânico Guardian.

Os planos para o desfile

O Exército dos EUA — que foi fundado em 14 de junho de 1775, pouco mais de um ano antes do país declarar sua independência em julho de 1776 — está em estágios avançados de preparação para a parada militar nas ruas da capital americana, que envolveria dezenas de veículos, helicópteros, 6,6 mil homens e ao menos sete bandas marciais.

Os planos foram revelados pela agência Associated Press (AP).

Segundo a AP, o Exército planeja marcar a data com um festival em Washington, exibindo equipamentos e veículos militares.

O projeto conta uma história diferente: segundo os documentos, 6,3 mil homens devem marchar nas ruas, enquanto os demais 300 seriam responsáveis por tarefas de apoio.

A ideia seria trazer integrantes de ao menos 11 divisões de todo o país, além de veículos de combate Stryker, um batalhão e duas companhias de tanques, além de veículos de artilharia e infantaria.

Sete bandas do Exército se apresentariam ao longo do evento, que ainda apresentaria os paraquedistas, conhecidos como Cavaleiros Dourados, veículos e aeronaves históricos e grupos de veteranos, estudantes de colégios militares e entusiastas das Forças Armadas.

Ao estilo dos Estados Unidos, tudo seria encerrado com um show de fogos.

Os planos, no entanto, não trazem uma estimativa de custos. Fontes do Exército dizem que a proposta ainda não foi aprovada pela Casa Branca, e que mudanças devem ser realizadas nas próximas semanas.

Oficialmente, o porta-voz do Exército, Steve Warren, afirmou à agência que não foi batido um martelo sobre o que será feito em 14 de junho.

