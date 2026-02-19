A- A+

ANÚNCIO EUA anunciam eventos da cúpula do G20 com agenda pró-crescimento e 1º Trilha Financeira A última vez que os EUA sediaram uma reunião de líderes do G20 foi em 2009

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a programação dos encontros do G20 neste ano, com reuniões de ministros das Finanças e diretores de Bancos centrais agendadas para 16 de abril em Washington, 31 de agosto e 1º de setembro em Asheville e em 15 de outubro em Bangkok, na Tailândia.

O calendário também prevê uma reunião de vice-ministros das Finanças e vice-diretores dos BCs em Asheville, nos dias 29 e 30 de agosto.

Além disso, uma cúpula dos líderes do G20, organizada pelo presidente americano Donald Trump, acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, no Trump National Doral, em Miami.

"A escolha da cidade de Asheville reflete o compromisso da governo Trump com a revitalização e resiliência do oeste da Carolina do Norte, que continua em processo de reconstrução após o devastador Furacão Helene", declarou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em comunicado.

Segundo Bessent, a agenda da presidência americana abordará políticas econômicas pró-crescimento, modernização de regulações financeiras, desequilíbrios da economia global, transparência de dívida e facilitação de processos de reestruturação, sistemas de pagamento transfronteiriços, entre ouros.

A última vez que os EUA sediaram uma reunião de líderes do G20 foi em 2009.





Veja também