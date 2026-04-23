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Guerra no Oriente Médio EUA anunciam inspeção em navio com petróleo iraniano no Oceano Índico "Durante a noite, as forças americanas realizaram uma interdição marítima e uma abordagem de direito de visita ao navio sancionado e sem bandeira M/T Majestic X, que transportava petróleo do Irã", afirmou o Pentágono na rede social X

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (23) que suas forças abordaram e operaram um navio no Oceano Índico que transportava petróleo iraniano, a segunda operação do tipo em três dias.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War (@DeptofWar) April 23, 2026

“Durante a noite, as forças americanas realizaram uma interdição marítima e uma abordagem de direito de visita ao navio sancionado e sem bandeira M/T Majestic X, que transportava petróleo do Irã, no Oceano Índico”, afirmou o Pentágono na rede social X.

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