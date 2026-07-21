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Internacional EUA anunciam medidas para proteger cadeia de suprimentos da indústria de drones Os produtos enquadrados precisam ter pelo menos 65% de componentes produzidos nos EUA por um ano até 1 de janeiro de 2028

A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (21) medidas para proteger a cadeia de suprimentos da indústria de drones.

Após uma determinação do Departamento de Guerra, a FCC estendeu autorizações para os chamados "drones azuis" - equipamentos considerados confiáveis por terem sido avaliados e aprovados para uso governamental por meio do programa UAS Azul do Departamento de Defesa. Os produtos enquadrados precisam ter pelo menos 65% de componentes produzidos nos EUA por um ano até 1 de janeiro de 2028.

A Comissão divulgou ainda um Chamado Público solicitando comentários sobre a possibilidade de proibir a importação ou a venda, para uso não governamental dos EUA, de drones estrangeiros de padrão militar, incluindo enxames de veículos não tripulados, que são robôs que cooperam de maneira autônoma e que usam algoritmos de inteligência coletiva para compartilhar dados, tomar decisões em tempo real e executar tarefas complexas. A consulta também ouvirá comentários sobre proibições para drones com tecnologia infravermelha.

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