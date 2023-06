EUA anunciam nova ajuda militar de R$ 10,2 bilhões à Ucrânia para defesa antiaérea

A- A+

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, um novo pacote de ajuda militar de US$ 2,1 bilhões para a Ucrânia. Na cotação atual do dólar, o valor sairia em torno de R$ 10,2 bilhões na moeda brasileira. A medida inclui munição para sistemas de defesa antiaérea Patriot, projéteis de artilharia, drones e munição para sistemas de foguetes guiados a laser.

A entrega dos novos sistemas de defesa antiaérea e de munição demonstra "o apoio inabalável dos Estados Unidos à Ucrânia" em sua luta contra a invasão russa, declarou o Pentágono em um comunicado.

Em abril de 2023, o governo americano já havia enviado um outro pacote para a guerra da Ucrânia contra as forças invasoras russas, no montante de R$ 13,2 bilhões. Os US$ 2,6 bilhões (R$ 13,2 bilhões) foram distribuídos entre munição para sistemas de foguetes de precisão HIMARS, projéteis de artilharia e armas pequenas.

O pacote também incluía munições para os sistemas de defesa aérea Patriot e NASAMS, bem como munições e mísseis antitanque usados pelos Veículos de Combate de Infantaria Bradley que Washington havia prometido anteriormente a Kiev.

Também estavam nessa leva munição de tanque de 120 mm — o tipo disparado pelos EUA Abrams, 31 dos tanques que foram prometidos por Washington à Ucrânia.

