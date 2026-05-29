EUA anunciam novas medidas contra rede de compras ligada ao Irã acusada de burlar sanções

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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou novas medidas contra uma rede de compras com sede no Irã acusada de se passar por empresas americanas para fraudar companhias dos EUA e adquirir mercadorias restritas destinadas ao Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã (MODAFL) e a outros usuários finais iranianos sob sanções.



A ação integra a operação "Economic Fury" e foi conduzida em coordenação com o Departamento de Comércio dos EUA e com o escritório do FBI em Los Angeles, segundo comunicado do Tesouro. A pasta ainda informou que o MODAFL responde por atividades de pesquisa, desenvolvimento e fabricação ligadas ao aparato de defesa iraniano.



Em nota, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo seguirá usando suas autoridades para "cortar o acesso do regime iraniano ao sistema financeiro global".





O Tesouro ainda informou que as medidas foram tomadas com base na Ordem Executiva 13224, que tem como alvo grupos terroristas, seus apoiadores e agentes que prestem assistência a atos de terrorismo. O comunicado também lembra que, em outubro de 2007, o Departamento de Estado dos EUA designou o MODAFL e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês).

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