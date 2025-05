A- A+

COMUNICADO EUA anunciam primeiro voo com imigrantes "autodeportados" Programa do governo americano oferece ajuda com a viagem e US$ 1 mil para quem aderir, mas promessa de retorno posterior não traz garantias

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que o primeiro voo com imigrantes que se “autodeportaram” saiu do estado do Texas nesta segunda-feira (19), com 64 pessoas a bordo, rumo a Honduras e Colômbia .

A iniciativa oferece incentivos financeiros aos estrangeiros em situação migratória irregular que concordem em deixar os Estados Unidos, e acena com a possibilidade de um retorno futuro.

Em comunicado, o departamento disse que 38 pessoas desembarcaram em Honduras, enquanto outras 26 seguiram até a Colômbia. Cada uma delas recebeu, afirma o governo americano, assistência para a viagem e US$ 1.000 dólares (R$ 5.658 reais) — os dois países têm programas locais de assistência para imigrantes retornados, seja na forma de um auxílio financeiro (Honduras) ou apoio na recolocação no mercado de trabalho (Colômbia).

Anunciado em março, o programa de autodeportações, posteriormente nomeado “De Volta ao Lar”, apresenta aos imigrantes duas escolhas: "sair dos Estados Unidos voluntariamente, com o apoio e assistência financeira do governo federal, ou ficar e enfrentar as consequências".

— Se você está aqui ilegalmente, use o aplicativo CBP Home para controlar sua saída e receber apoio financeiro para retornar para casa. Caso contrário, você estará sujeito a multas, prisão, deportação e nunca mais poderá retornar — afirmou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, citada no comunicado.

O governo americano ainda prometeu aos que aderirem ao programa a oportunidade de, algum dia, retornarem aos EUA de forma legal, apesar de ser uma promessa sem muitas garantias — no comunicado, Noem disse que essa era uma possibilidade “em potencial”.

Além de ser uma chamada de “chance digna” de sair do país, a iniciativa também tem um fundo econômico. Segundo estimativas do departamento, o custo para prender, manter em custódia e deportar um imigrante é de cerca de US$ 17 mil (R$ 95 mil) — as autodeportações, afirmam autoridades migratórias, custam consideravelmente menos.

