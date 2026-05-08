Guerra no Oriente Médio
EUA anunciam que atacaram dois navios iranianos que tentaram violar o bloqueio portuário
Uma caça F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA "neutralizou os dois petroleiros após disparar munições de precisão contra suas chamadas", impedindo que as embarcações entrassem no Irã, afirmou o Comando Central dos EUA em uma publicação no X
As forças americanas dispararam contra dois petroleiros da bandeira iraniana e os deixaram fora de serviço enquanto tentavam violar o bloqueio aos portos do Irã, informou o Exército dos Estados Unidos nesta sexta-feira (8).
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Uma caça F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA "neutralizou os dois petroleiros após disparar munições de precisão contra suas chamadas", impedindo que as embarcações entrassem no Irã, afirmou o Comando Central dos EUA em uma publicação no X que incluía imagens dos ataques aos dois navios.
https://t.co/rOZfFGtptY— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026