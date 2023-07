EUA aplica sanções a chefe de serviço secreto sérvio por corrupção e narcotráfico

A- A+

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas, nesta terça-feira (11), ao chefe dos serviços de Inteligência da Sérvia, um ex-ministro da Defesa e do Interior pró-russo, por suspeita de corrupção e narcotráfico, informou o Departamento do Tesouro.

Aleksandar Vulin "está envolvido por crime organizado transnacional, operações ilegais de narcotráfico e abuso de cargo público", informou em nota.

Também é acusado de ter facilitado "transferências ilegais de armas" para o traficante sérvio Slobodan Tesic.

Segundo Washington, as ações de Vulin "fomentaram a corrupção nas instituições governamentais da Sérvia" e contribuíram para que a Rússia amplie sua influência nos Bálcãs.

As sanções congelam todos os ativos de Vulin nos Estados Unidos e proíbem as empresas deste país e aos americanos de realizarem transações com ele.

