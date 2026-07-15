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GUERRA EUA aplicam sanções contra Rússia e Irã para reduzir rede de armamentos do IRGC As sanções abordam entidades responsáveis por facilitar o uso pelo Irã de firmas de transporte e aviação estrangeira

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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro indivíduos e três empresas acusados de apoiar a rede internacional de armamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês), segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 15, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, em inglês). Entre eles, estão entidades da Rússia e do Irã.

O Ofac afirma que as sanções abordam entidades responsáveis por facilitar o uso pelo Irã de firmas de transporte e aviação estrangeira, condutores financeiros, coordenadores de viagens e esforços de para sustentar a produção e proliferação de armas do Irã, o que "ameaça americanos e aliados dos EUA no mundo".

Em nota, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reitera que o departamento continuará a criar medidas para interromper "as redes ilícitas financiam o programa de armas do Irã e sua máquina de guerra". "O presidente Donald Trump foi claro: o Irã precisa se desnuclearizar", afirmou.

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