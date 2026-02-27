A- A+

Estados Unidos EUA apoia Paquistão após bombardeios contra Afeganistão O paquistão bombardeou Cabul após declarar 'guerra aberta' contra o governo talibã do Afeganistão

Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira (27) que apoiam o Paquistão, depois que Islamabad ordenou bombardeios ao vizinho Afeganistão e declarou uma guerra aberta ao governo talibã após uma série de enfrentamentos.

"Seguimos supervisionando de perto a situação e expressamos o nosso apoio ao direito do Paquistão a se defender dos ataques dos talibãs", escreveu na rede social X Allison Hooker, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, após manter conversas com a contraparte paquistanesa.

Veja também