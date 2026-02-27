Sex, 27 de Fevereiro

Estados Unidos

EUA apoia Paquistão após bombardeios contra Afeganistão

O paquistão bombardeou Cabul após declarar 'guerra aberta' contra o governo talibã do Afeganistão

O porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, discursa em uma coletiva de imprensa em Kandahar em 27 de fevereiro de 2026, após disparos transfronteiriços noturnos entre o Afeganistão e o PaquistãoO porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, discursa em uma coletiva de imprensa em Kandahar em 27 de fevereiro de 2026, após disparos transfronteiriços noturnos entre o Afeganistão e o Paquistão - Foto: AFP

Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira (27) que apoiam o Paquistão, depois que Islamabad ordenou bombardeios ao vizinho Afeganistão e declarou uma guerra aberta ao governo talibã após uma série de enfrentamentos.

"Seguimos supervisionando de perto a situação e expressamos o nosso apoio ao direito do Paquistão a se defender dos ataques dos talibãs", escreveu na rede social X Allison Hooker, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, após manter conversas com a contraparte paquistanesa.

