Estados Unidos
EUA apoia Paquistão após bombardeios contra Afeganistão
O paquistão bombardeou Cabul após declarar 'guerra aberta' contra o governo talibã do Afeganistão
O porta-voz do Talibã, Zabiullah Mujahid, discursa em uma coletiva de imprensa em Kandahar em 27 de fevereiro de 2026, após disparos transfronteiriços noturnos entre o Afeganistão e o Paquistão - Foto: AFP
Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira (27) que apoiam o Paquistão, depois que Islamabad ordenou bombardeios ao vizinho Afeganistão e declarou uma guerra aberta ao governo talibã após uma série de enfrentamentos.
Leia também
• Trump cita receitas com refino de petróleo venezuelano nos EUA e minimiza ganhos com IA
• EUA designa Irã como Estado que pratica 'prisões arbitrárias'
"Seguimos supervisionando de perto a situação e expressamos o nosso apoio ao direito do Paquistão a se defender dos ataques dos talibãs", escreveu na rede social X Allison Hooker, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, após manter conversas com a contraparte paquistanesa.