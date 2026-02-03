A- A+

MUNDO EUA aposta em Venezuela 'democrática', diz chefe da missão diplomática

A chefe da missão diplomática americana em Caracas afirmou nesta terça-feira (3) que seu governo aposta em uma Venezuela "democrática", um mês após Nicolás Maduro ter sido deposto em uma incursão militar.

A missão diplomática publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a chegada da embaixadora Laura Dogu à sede da embaixada em Caracas, que estava fechada desde 2019 após o rompimento das relações. "O trabalho já começou", diz a legenda que acompanha o vídeo.

Dogu - que assume a missão diplomática como encarregada de negócios - chegou à Venezuela no sábado e, na segunda-feira, manteve uma reunião com a presidente interina Delcy Rodríguez.

"É um momento histórico para os dois países. Como disse o secretário (de Estado, Marco) Rubio, queremos uma Venezuela amigável, estável, próspera e democrática", afirmou Dogu no vídeo.

"Mãos à obra", enfatizou a diplomata.

Dogu reiterou igualmente as fases apresentadas por Rubio sobre a Venezuela, que culminam em uma transição. A oposição tem insistido na exigência de uma mudança de governo por meio de eleições.

A Venezuela também anunciou na segunda-feira que o ex-chanceler Félix Plasencia chefiará sua representação em Washington.

A relação com os Estados Unidos deu uma guinada após a operação de 3 de janeiro, que levou à captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, e à transferência de ambos para Nova York para enfrentar um julgamento por narcotráfico.

Os Estados Unidos bombardearam Caracas e outras regiões vizinhas.

Rodríguez cedeu aos Estados Unidos o controle do petróleo, uma exigência do presidente Donald Trump, além de promover uma reforma da lei de hidrocarbonetos que flexibiliza os controles e abre espaço para o investimento privado.

Ela também anunciou uma anistia geral e o fechamento da prisão do Helicoide, denunciada como um centro de tortura.

