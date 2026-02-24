Ter, 24 de Fevereiro

Venezuela

EUA apreende petroleiro que havia escapado de bloqueio no Caribe

"O navio estava em operação apesar do bloqueio estabelecido pelo presidente Trump contra os navios sancionados no Caribe e tentava escapar", acrescentou o Pentágono

O petroleiro Nord Star (à esquerda), ambos do Panamá, ancorado no Lago Maracaibo, VenezuelaO petroleiro Nord Star (à esquerda), ambos do Panamá, ancorado no Lago Maracaibo, Venezuela - Foto: Margioni Bermúdez / AFP

Os Estados Unidos interceptaram, no Oceano Índico, um terceiro navio-petroleiro acusado de violar o bloqueio a embarcações sancionadas no Caribe, e que havia fugido da região, anunciou o Pentágono nesta terça-feira (24).

"Desde o Caribe até o Oceano Índico, o perseguimos e o interceptamos", declarou o Pentágono em mensagem publicada no X, acompanhado de um vídeo que mostra soldados descendo de rapel de um helicóptero sobre o convés do navio-petroleiro Bertha.

"O navio estava em operação apesar do bloqueio estabelecido pelo presidente Trump contra os navios sancionados no Caribe e tentava escapar", acrescentou o Pentágono sobre a operação realizada durante a noite.

O Departamento de Defesa americano "privará os atores ilícitos e seus intermediários de toda a liberdade de manobra no mar", acrescentou.

Este é o terceiro navio interceptado pelas forças americanas no Oceano Índico este mês, e o décimo no total desde que Donald Trump ordenou, em dezembro, um bloqueio contra as embarcações sancionadas que partem da Venezuela, ou se dirigem ao país sul-americano.

Todos esses navios apreendidos nos últimos meses representam apenas uma fração ínfima do número total de embarcações sancionadas que operam em todo o mundo.

Esse número pode chegar a 800 barcos, conforme estimou um alto responsável da Guarda Costeira americana durante uma audiência no Congresso no início de fevereiro.

