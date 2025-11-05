A- A+

Estados Unidos EUA apresenta texto para apoiar plano de Trump para Gaza na ONU Outros pontos do acordo sobre Gaza incluem o desarmamento do Hamas e a reconstrução

Os Estados Unidos apresentaram, nesta quarta-feira (5), a países parceiros, um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para apoiar o plano de paz em Gaza do presidente Donald Trump, que inclui o envio de uma força internacional, indicou a missão americana.

A força de estabilização internacional está prevista em um acordo de 20 pontos que levou a um frágil cessar-fogo em 10 de outubro entre Israel e o grupo palestino Hamas, impulsionado pelos Estados Unidos.

O embaixador americano na ONU, Mike Waltz, se reuniu nesta quarta com os dez representantes não permanentes do Conselho de Segurança, e também com outros atores-chave (Egito, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia), informou um porta-voz da missão americana em comunicado, destacando o "apoio regional" à proposta.

O projeto, do qual não há data para ser submetido à votação, "saúda o Comitê de paz" — que deverá ser presidido por Trump para supervisionar o governo de transição em Gaza — e "autoriza a força de estabilização internacional delineada no plano de paz de 20 pontos" do governante americano, acrescentou o porta-voz.

Segundo o acordo, a força internacional de paz estará composta por uma coalizão formada majoritariamente por países árabes e muçulmanos, e será enviada a Gaza para supervisionar a segurança na medida em que o Exército israelense se retira.

Fontes diplomáticas indicam que vários países estão prontos para participar dessa força de estabilização, mas esperam um mandato do Conselho de Segurança para efetivamente enviar tropas ao território palestino.

Outros pontos do acordo sobre Gaza incluem o desarmamento do Hamas e a reconstrução.

