acordo EUA aprova acordo com o Peru de US$ 1,5 bi para equipar base naval Projeto levará até 20 funcionários do governo americano ou do setor privado ao Peru por um período de até 10 anos

Os Estados Unidos informaram nesta quinta-feira (15) que aprovaram um acordo de 1,5 bilhão de dólares (R$ 8 bilhões) para a ampliação de uma base naval no Peru, onde a China financiou separadamente um megaporto.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou que o Peru solicitou a compra, nesse valor, de equipamentos e serviços como parte da modernização da base naval do Callao, a principal do país, perto do aeroporto internacional de Lima.

O projeto levará até 20 funcionários do governo americano ou do setor privado ao Peru por um período de até 10 anos, informou a mesma fonte.

A venda "melhorará a segurança de um parceiro importante que é uma força para a estabilidade política, a paz e o progresso econômico na América do Sul", afirmou o comunicado do Departamento de Estado.

Os Estados Unidos mantêm uma parceria de longa data em matéria de segurança com o Peru, onde os parlamentares autorizaram a presença de tropas americanas.

Em 2024, o presidente chinês, Xi Jinping, inaugurou um porto comercial de 3,5 bilhões de dólares (R$ 18,9 bilhões na cotação atual) no país andino, o primeiro projeto desse tipo de Pequim na América Latina.

Ao contrário da ampliação da base, que é financiada pelo Peru, a China aportou o financiamento para o porto.

A administração do presidente Donald Trump prometeu fechar a América Latina a outras potências, considerando-a sob a esfera de influência dos Estados Unidos.

Em 2024, o porto comercial do Callao anunciou um acordo de 400 milhões de dólares (R$ 2,15 bilhões) com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, que aumentará em 80% sua capacidade.

