Conflito EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões O Departamento de Estado deu sinal verde para a transação e a Agência de Cooperação para Segurança e Defesa dos EUA (DSCA), ligada ao Pentágono, notificou o Congresso, que ainda precisa aprová-la

O governo dos Estados Unidos aprovou a venda à Ucrânia de 3.350 mísseis ERAM, projetados para estender o alcance de ataque dos aviões de combate, bem como os equipamentos relacionados, por 825 milhões de dólares (4,4 bilhões de reais).

O Departamento de Estado deu sinal verde para a transação e a Agência de Cooperação para Segurança e Defesa dos EUA (DSCA), ligada ao Pentágono, notificou o Congresso, que ainda precisa aprová-la.

Durante a presidência do antecessor de Donald Trump na Casa Branca, o democrata Joe Biden, Washington se comprometeu a fornecer mais de 65 bilhões de dólares (352 bilhões de reais) em assistência militar à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.



Mas Trump, cético em relação à assistência a Kiev, pressionou, em vez disso, para que a Europa desempenhasse um papel mais importante no financiamento de mais ajuda militar.

Kiev realizará a compra com financiamento da Dinamarca, Países Baixos e Noruega, e uma garantia de empréstimo dos Estados Unidos, segundo informou a DSCA em comunicado.

"Esta proposta de venda melhorará a capacidade da Ucrânia de enfrentar ameaças atuais e futuras, preparando-a melhor para realizar missões de autodefesa e segurança regional", disse a DSCA.

Além disso, ela "apoiará os objetivos de política externa e segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um país parceiro que é uma força motriz da estabilidade política e do progresso econômico na Europa", acrescentou.

