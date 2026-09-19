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Conflito

EUA aprova venda de US$ 2,7 bilhões em sistemas de defesa para Ucrânia

A venda proposta deve ser revisada pelo Congresso

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Carros trafegam em uma estrada enquanto fumaça sobe ao longe de um armazém após um ataque aéreo russo perto de Boryspil, região de Kiev, em 27 de agosto de 2026, em meio à invasão russa da UcrâniaCarros trafegam em uma estrada enquanto fumaça sobe ao longe de um armazém após um ataque aéreo russo perto de Boryspil, região de Kiev, em 27 de agosto de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Roman Pilipey/ AFP

O governo dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira (18) a venda de material de defesa aérea à Ucrânia no valor de 2,68 bilhões de dólares (13,7 bilhões de reais), depois que Kiev reiterou os pedidos de apoio contra os ataques russos.

O Departamento de Estado informou em uma notificação ao Congresso que havia tomado "a decisão de aprovar uma possível venda militar ao exterior, ao governo da Ucrânia", para a aquisição de sistemas de defesa aérea.

Segundo o Departamento de Estado, a Ucrânia solicitou a compra de equipamentos que incluem vários tipos de mísseis, lançadores, radares antidrones e reboques.

A venda proposta deve ser revisada pelo Congresso.

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"Se a compra proposta for efetuada, a Ucrânia a financiaria com uma combinação de contribuições europeias e recursos do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro dos Estados Unidos, destinados durante a administração anterior", afirmou o Departamento de Estado.

O presidente americano, Donald Trump, declarou há alguns dias que vai pedir aos europeus que paguem pela ajuda concedida por Washington à Ucrânia por seu antecessor, Joe Biden.

Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano exige que os parceiros europeus aumentem os gastos para ajudar a Ucrânia no conflito com a Rússia.

A proposta de sexta-feira coincidiu com a assinatura, por Trump, de um projeto de lei destinado a aumentar as sanções contra Moscou.

Kiev, a capital da Ucrânia, tem sofrido uma intensificação dos ataques russos, que seu Exército não consegue impedir devido à falta de munição de seus sistemas de defesa.

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