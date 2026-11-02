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VACINAS EUA aprova versão genérica de tratamento preventivo contra HIV O tratamento custará 40 dólares por ano por paciente e estará disponível em 120 países

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou nesta segunda-feira (2) uma versão genérica de um tratamento preventivo contra o HIV administrado por meio de injeção duas vezes por ano, o que aproxima o medicamento revolucionário do mercado nos países de baixa renda.

A aprovação pelas autoridades americanas foi anunciada pela Dr. Reddy's Laboratories, empresa farmacêutica indiana que fabrica a versão genérica do lenacapavir, e pela Unitaid, iniciativa internacional voltada ao fornecimento de medicamentos em países de baixa e média renda.

O tratamento custará 40 dólares por ano por paciente e estará disponível em 120 países, graças a um acordo de preços anunciado em setembro de 2025 entre Dr. Reddy's e Unitaid, o instituto africano de pesquisa em saúde Wits RHI e a Iniciativa Clinton para o Acesso à Saúde (CHAI).

O tratamento com duas injeções anuais permite reduzir em 99,9% o risco de transmissão do HIV, uma pequena revolução no campo dos medicamentos conhecidos como "profilaxia pré-exposição", ou "PrEP".

Outros tratamentos preventivos exigem que o paciente tome um comprimido por dia.

"Este é um momento de imenso orgulho para todos nós na Dr. Reddy's", afirmou Deepak Sapra, diretor executivo de Serviços Farmacêuticos da empresa, em um comunicado.

"Desenvolver e fabricar um injetável complexo de ação prolongada como o lenacapavir a um preço acessível exigiu sólidas capacidades científicas e experiência em produção para responder a uma necessidade urgente de acesso".

"A decisão da Unitaid de assumir riscos desde o início está contribuindo para reduzir o tempo entre um avanço científico e o acesso efetivo pelos países", acrescentou Philippe Duneton, diretor executivo da Unitaid.

As autoridades americanas aprovaram o lenacapavir, desenvolvido pela empresa Gilead, em junho de 2025. Mas o custo elevado — quase 28.000 dólares por ano nos Estados Unidos, embora os seguros concedam descontos — era um obstáculo importante para que se transformasse em uma ferramenta decisiva contra uma doença que provocou mais de 40 milhões de mortes em quatro décadas.

No fim de 2024, a Gilead concedeu licenças para a fabricação de genéricos de lenacapavir a seis empresas farmacêuticas, entre elas a Dr. Reddy's.

"Mesmo antes que os genéricos estivessem disponíveis, mais de 125.000 pessoas em 10 países africanos pioneiros na adoção deste tratamento já haviam começado a tomar o lenacapavir da Gilead", destacou o comunicado da Unitaid.

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