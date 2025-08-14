A- A+

SAÚDE EUA aprovam colírio que melhora visão por até 10 horas para tratamento de "vista cansada" Medicamento, que recebeu aval da Food and Drug Administration (FDA), oferece alívio para a vista turva

O Food and Drug Administration (FDA), órgão equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, aprovou o uso do colírio VIZZ, da biofarmacêutica LENZ Therapeutics, para presbiopia, mais popularmente conhecida como "vista cansada".

O colírio, que age por até 10 horas, é de uso diário e oferece alívio da visão turva. Para funcionar, ele contrai a pupila do olho de forma suave com a aceclidina 1,44%. Dessa forma, é criado um "efeito pinhole", da mesma forma que a lente de uma câmera se estreita, que facilita que os olhos consigam focar objetos próximos com mais nitidez.

"A presbiopia é a perda inevitável da visão de perto associada ao envelhecimento. Ela afeta a vida diária de quase todas as pessoas com mais de 45 anos. À medida que as pessoas envelhecem, o cristalino dos olhos endurece gradualmente e se torna menos capaz de mudar de forma. Essa perda de elasticidade da lente reduz a capacidade da lente de focar a luz incidente de objetos próximos na retina", explica o comunicado da farmacêutica.





De acordo com a LENZ Therapeutics, diferentemente dos colírios utilizados até o momento, ele não afeta os músculos de foco do olho de forma significativa. E assim não embaça a visão à distância nem causa o efeito de miopia.

Outros métodos comuns para pessoas com "vista cansada" são o uso de óculos de leitura, lentes de contato multifocais e a realização de cirurgias de correção.

A aprovação da FDA veio depois de três estudos de Fase II randomizados, duplo-cegos e controlados, com centenas de participantes. Os dois primeiros foram o CLARITY 1 e 2, que reuniram 466 pacientes acompanhados pelo total de 42 dias, e o CLARITY 3, com 217 participantes e que durou seis meses.

Dentre os efeitos colaterais detectados pelas pesquisas, estão irritação ocular no momento da aplicação (cerca de 20% dos casos), visão ligeiramente turva (16%), dor de cabeça (13%) e vermelhidão nos olhos (8%). No entanto, os pesquisadores afirmam que todos os sintomas foram temporários e leves.

