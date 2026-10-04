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Parkinson EUA aprovam novo remédio para sintomas motores do Parkinson O medicamento, que será vendido sob o nome comercial Juvmo, é um agonista dopaminérgico

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A Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, aprovou na semana passada um novo medicamento para o tratamento da doença de Parkinson, o tavapadon, da farmacêutica Abbvie.

O medicamento, que será vendido sob o nome comercial Juvmo, é um agonista dopaminérgico. "Ou seja, age como se fosse a dopamina", explica Margarete Carvalho, neurologista do Hospital Samaritano Paulista. A dopamina é o neurotransmissor que ajuda a coordenar a fluidez e a precisão dos movimentos do corpo. Quando a doença acontece, os neurônios que produzem a substância morrem.

"Temos outros agonistas dopaminérgicos que são comercializados no Brasil (o pramipexol e o rotigotina). Eles agem principalmente em receptores do tipo D3 e D2", detalha Margarete Ao serem estimulados, podem interferir em circuitos cerebrais que não têm a ver só com os movimentos, mas também com sono e sistema de recompensa. "O tavapadon, por sua vez, atua especificamente em receptores dopaminérgicos D1 e D5, muito presentes nas vias cerebrais que coordenam o movimento voluntário e o controle motor, e com menos efeitos colaterais", afirma a médica.

Roopal Thakkar, vice-presidente executivo de pesquisa e desenvolvimento e diretor científico da AbbVie, disse que "a aprovação marca o primeiro avanço dopaminérgico para a doença de Parkinson em décadas."

Ainda não há uma previsão de registro do novo medicamento no Brasil. O neurologista Danilo Donizete de Faria, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entende que traz uma inovação farmacológica importante, mas faz uma ressalva. "Não estamos falando de cura nem de substituição da levodopa, que continua sendo o tratamento sintomático mais eficaz para Parkinson."

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