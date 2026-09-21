EUA aprovam o primeiro robô que tira sangue totalmente sozinho

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A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (de sigla FDA em inglês) autorizou o primeiro robô autônomo para coleta de sangue no país. De acordo com comunicado, o dispositivo, chamado Aletta, somente pode ser utilizado em ambientes ambulatoriais e deve ser supervisionado por um profissional.

Um ensaio clínico com o Aletta demonstrou que na primeira punção do sangue foi registrado sucesso em 94,5% das tentativas. No mesmo ensaio, 90% consideraram a dor da coleta com o robô menor ou semelhante à coleta manual. Outro ponto demonstrado pelo é que não ocorrem eventos adversos moderados ou graves ao utilizar o sistema Aletta.

“A coleta de sangue é um dos procedimentos médicos mais comuns nos Estados Unidos, mas os pacientes podem enfrentar atrasos devido à crescente escassez de flebotomistas treinados”, afirma Michelle Tarver, diretora do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA.

Flebotomistas são os profissionais de saúde treinados para a coleta de amostras de sangue e outros materiais biológicos para exames laboratoriais. Com a Aletta, a coleta é feita de forma autônoma em todas as etapas. Dessa forma, é necessário apenas que o flebotomista inicie cada sessão no sistema e fique disponível no local. A tecnologia foi desenvolvida pela Vitestro, empresa de robótica médica da Holanda.

Como funciona o robô que coleta sangue?

O dispositivo guia o paciente no posicionamento do braço, após o qual o paciente ou o supervisor pressiona um botão para iniciar a coleta de sangue. O Aletta utiliza então luz infravermelha próxima e ultrassom Doppler para localizar uma veia adequada e diferenciá-la das artérias. Uma vez identificada a veia, o robô realiza os passos restantes automaticamente: aplicação do torniquete, preparação da pele, inserção e descarte da agulha, troca dos tubos de coleta e colocação de um curativo.

O flebotomista responsável confirma se os tubos de coleta foram preenchidos na ordem correta e verifica se todos os tubos estão cheios de forma adequada após o procedimento.

Caso nenhuma veia apropriada seja encontrada, o dispositivo não tentará o procedimento. Além disso, se o paciente se movimentar muito durante a coleta, a agulha se solta e o procedimento é pausado.

O dispositivo aplica desinfetante na pele continuamente durante o exame de ultrassom. Além disso, o dispositivo é higienizado por um profissional treinado entre os pacientes.

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