saúde EUA aprovam spray nasal para enxaqueca, entenda como ele funciona Testes feitos no medicamento da Pfizer mostram que ele alivia a dor após 15 minutos da administração

A agência reguladora americana, Food and Drug Administration (FDA) aprovou nesta sexta-feira o spray nasal da Pfizer para enxaqueca. A droga Zavzpret, também conhecida como zavegepant, foi aprovada para o tratamento de dores de cabeça aguda em adultos.

Em fevereiro, a empresa divulgou resultados promissores de testes em estágio avançado do medicamento. Segundo ela, o estudo que foi revisado por pares e publicado na revista médica Lancet Neurology, mostrou que o remédio é “eficaz no tratamento agudo da enxaqueca”.

A pesquisa avaliou a capacidade da droga de lidar com a dor e outros sintomas de enxaqueca em 1.405 pessoas que sofrem múltiplas crises de dores de cabeça por mês. Os testes foram realizados em 90 clínicas e centros médicos nos EUA, com metade dos participantes recebendo uma única dose da droga e a outra metade recebendo um placebo.

O spray nasal teve um desempenho melhor do que o placebo em vários testes, incluindo o alívio da dor 15 minutos após a administração e alívio sustentado de duas a 48 horas após o tratamento. A empresa ainda afirmou que nenhum efeito colateral grave foi identificado no estudo, sendo os mais comuns: alteração do paladar, desconforto nasal e náusea.

