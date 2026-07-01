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Internacional EUA assinam acordo para construir nova embaixada permanente em Jerusalém Serviços diplomáticos ficaram espalhados por vários locais na cidade até que um lugar único e permanente pudesse ser encontrado

Os Estados Unidos negociaram um acordo, nesta quarta-feira (1º), para construir um novo complexo para sua embaixada permanente em Jerusalém, uma medida que Israel afirmou refletir a “aliança inabalável” entre os dois países.

O presidente americano, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, desceu Jerusalém como capital de Israel em dezembro de 2017 e ordenou a transferência da missão diplomática de Tel Aviv.

Os serviços diplomáticos ficaram espalhados por vários locais em Jerusalém até que um lugar único e permanente pudesse ser encontrado.

"Os Estados Unidos não apenas autorizam Jerusalém como a capital eterna, nativa e para sempre do povo judeu, mas também dizem: 'Faremos algo a respeito'", disse o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, durante a conferência de assinatura no Ministério das Relações Exteriores israelense.

A embaixada será construída no complexo Allenby, no sul de Jerusalém.

A decisão de Trump em 2017 rompeu com décadas de política dos Estados Unidos, que esperavam que o status de Jerusalém fosse determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.

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