Qua, 01 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

EUA assinam acordo para construir nova embaixada permanente em Jerusalém

Serviços diplomáticos ficaram espalhados por vários locais na cidade até que um lugar único e permanente pudesse ser encontrado

Reportar Erro
EUA assinam acordo para construir nova embaixada permanente em JerusalémEUA assinam acordo para construir nova embaixada permanente em Jerusalém - Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Os Estados Unidos negociaram um acordo, nesta quarta-feira (1º), para construir um novo complexo para sua embaixada permanente em Jerusalém, uma medida que Israel afirmou refletir a “aliança inabalável” entre os dois países.

O presidente americano, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, desceu Jerusalém como capital de Israel em dezembro de 2017 e ordenou a transferência da missão diplomática de Tel Aviv.

Os serviços diplomáticos ficaram espalhados por vários locais em Jerusalém até que um lugar único e permanente pudesse ser encontrado.

Leia também

• Sindicatos continuam considerando o Estreito de Ormuz como zona de guerra

• Inflação interanual no Irã atingiu 88,6% em junho devido à guerra

• Ibovespa sobe, com alívio nos juros após Brent voltar a nível pré-guerra

"Os Estados Unidos não apenas autorizam Jerusalém como a capital eterna, nativa e para sempre do povo judeu, mas também dizem: 'Faremos algo a respeito'", disse o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, durante a conferência de assinatura no Ministério das Relações Exteriores israelense.

A embaixada será construída no complexo Allenby, no sul de Jerusalém.

A decisão de Trump em 2017 rompeu com décadas de política dos Estados Unidos, que esperavam que o status de Jerusalém fosse determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter