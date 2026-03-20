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EUA ataca embarcação supostamente carregada de drogas no Pacífico

O Comando Sul não divulgou o número de mortos

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Ataque a uma embarcação supostamente envolvida com tráfico de drogas no Oceano Pacífico Oriental.Ataque a uma embarcação supostamente envolvida com tráfico de drogas no Oceano Pacífico Oriental. - Foto: Comando Central dos EUA (CENTCOM) / AFP

Os Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação supostamente carregada de drogas no oceano Pacífico, que deixou três sobreviventes, informou o Exército americano nesta sexta-feira (20).

O ataque de quinta-feira teve como alvo uma "embarcação discreta que navegava por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA (Southcom) em um comunicado divulgado na rede X.

O Southcom não divulgou o número de mortos, apenas informou que a Guarda Costeira foi notificada "imediatamente" para iniciar as buscas pelos três sobreviventes.

Os Estados Unidos iniciaram uma campanha de ataques contra embarcações no Pacífico e no Caribe em setembro, na qual mais de 150 suspeitos de tráfico de drogas morreram.

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O presidente americano, Donald Trump, insiste que está em guerra contra "narcoterroristas" que operam na América Latina.

Em nenhum caso os EUA forneceram provas conclusivas de que as embarcações atacadas e os tripulantes mortos estejam envolvidos com o tráfico de drogas, o que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente configuram execuções extrajudiciais, uma vez que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam nenhuma ameaça aos Estados Unidos.

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