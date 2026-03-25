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Estados Unidos

EUA ataca suposta 'narcolancha' no Caribe e mata quatro pessoas

Os ataques a essas embarcações começaram em setembro e já causaram a morte de mais de 160 pessoas no Caribe e no Pacífico

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Donald Trump anda na direção da bandeira dos EUA em meio à escuridãoDonald Trump anda na direção da bandeira dos EUA em meio à escuridão - Foto: Jim Watson / AFP

Os Estados Unidos atacaram e destruíram uma suposta "narcolancha" no Caribe e mataram quatro pessoas, informou nesta quarta-feira (25) o Comando Sul, responsável pela região.

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"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação transitava em uma rota conhecida do tráfico de drogas no Caribe e estava envolvida em operações de narcotráfico", publicou o Comando no X.

"Quatro narcoterroristas morreram na ação", informa a mensagem, acompanhada de um vídeo que mostra uma embarcação em alto-mar, antes de ser destruída.

O governo americano classificou no ano passado como organizações terroristas vários cartéis do narcotráfico, o que permitiria atacá-los, embora eles não representem uma ameaça imediata às forças mobilizadas no Caribe e no Pacífico. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram esse tipo de ataque, que consideram ilegal segundo o direito internacional.

Os ataques a essas embarcações começaram em setembro e já causaram a morte de mais de 160 pessoas no Caribe e no Pacífico.

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