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Notícias EUA atacam alvos militares no Irã; Kuwait intercepta mísseis e drones Os ataques refletem a fragilidade do cessar-fogo que entrou em vigor no dia 7 de abril

Os Estados Unidos bombardearam centros de controle de radar e de drones no Irã, após Teerã ter derrubado um drone americano no fim de semana, informou o Comando Central americano nesta segunda-feira, 1. O Irã reconheceu ter lançado um ataque de retaliação, enquanto o Kuwait afirmou ter interceptado drones e mísseis.

Os ataques refletem a fragilidade do cessar-fogo que entrou em vigor no dia 7 de abril, enquanto autoridades americanas e iranianas negociam um acordo de paz.

Os ataques contra o Irã foram na cidade de Geruk e na Ilha de Qeshm, "em resposta a ações agressivas iranianas que incluíram a derrubada de um drone MQ-1 dos EUA que estava operando sobre águas internacionais", informou o Comando Central.

"Aviões de combate dos EUA responderam rapidamente eliminando as defesas aéreas iranianas, uma estação de controle terrestre e dois drones de ataque unidirecionais que representavam ameaças claras aos navios que transitavam pelas águas regionais."

Enquanto isso, o Kuwait disse abriu fogo na manhã desta segunda para interceptar drones e mísseis. A Guarda Revolucionária do Irã, em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Irna, confirmou que as forças dos EUA haviam atacado uma torre de telecomunicações em uma ilha.

A Guarda disse que respondeu com um ataque sem especificar onde, provavelmente referindo-se ao ataque ao Kuwait. O país abriga uma importante base americana.

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