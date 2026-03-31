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Guerra no Oriente Médio

EUA ataca cidade que abriga instalação nuclear do Irã; drone atinge petroleiro do Kuwait

Em outro front, Israel relata a morte de quatro soldados na invasão do Líbano

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Bandeira do irã Bandeira do irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

A cidade de Isfahan, que abriga instalações nucleares do Irã, foi alvo de um bombardeio provavelmente lançado pelos Estados Unidos nesta terça-feira, 31, no 32º dia da guerra no Oriente Médio. Uma enorme bola de fogo foi vista no céu durante o ataque. Teerã também foi alvo de uma nova ofensiva das forças americanas e israelenses.

Simultaneamente, um drone iraniano atingiu um petroleiro do Kuwait nas águas de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A embarcação pegou fogo, mas o incêndio foi controlado. Um outro drone feriu quatro pessoas em uma área residencial de Dubai. A Arábia Saudita e o Bahrein também voltaram a ser alvos de artefatos lançados pelas forças iranianas.

Explosões foram ouvidas em Jerusalém, após o governo de Israel alertar para a chegada de uma barragem de mísseis iranianos.

Em outro front, Israel relatou a morte de quatro soldados na invasão do Líbano. Dois homens das forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) também morreram na região.

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No campo diplomático, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou as ameaças de aniquilar a infraestrutura de energia e outros pontos vitais do Irã, ao mesmo tempo em que exalta o progresso nas negociações com o regime iraniano.

Já o governo iraniano disse que a Casa Branca apresentou propostas irreais para acabar com o conflito. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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