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Guerra EUA atacam "múltiplos alvos" no Irã Os bombardeios foram realizados em represália a um ataque cometido por um drone iraniano contra um petroleiro da bandeira panamenha

Os Estados Unidos atacaram no sábado “múltiplos estes alvos” no Irã, em resposta a um novo ataque contra um navio nas proximidades do Estreito de Ormuz, anunciou o Exército Americano.

A Força Aérea dos Estados Unidos "realizou novos ataques contra múltiplos alvos no Irã", dirigida contra "infraestruturas de vigilância militar iranianas, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, depósitos de drones e meios utilizados para a colocação de minas", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em publicação na rede social X.

Segundo o Centcom, os bombardeios foram realizados em represália a um ataque cometido por um drone iraniano contra um petroleiro da bandeira panamenha. A embarcação transportou mais de dois milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz.

Veículos de comunicação iranianos informaram sobre várias explosões nas regiões de Sirik e Qeshm, no sul do país.

Na sexta-feira, os Estados Unidos realizaram seu primeiro ataque contra o Irã a partir da assinatura do memorando de entendimento entre os dois países, em 17 de junho. O acordo passou um cessar-fogo e abriu um período de negociações para um tratado de paz.

Em resposta, Teerã afirmou ter atacado alvos americanos na região do Golfo.

O Centcom informou que “o tráfego de navios comerciais continua no Estreito de Ormuz”, apesar dos ataques recentes.

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