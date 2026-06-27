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Guerra

EUA atacam "múltiplos alvos" no Irã

Os bombardeios foram realizados em represália a um ataque cometido por um drone iraniano contra um petroleiro da bandeira panamenha

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O Irã lançou ataques contra alvos americanos no Golfo em resposta aos ataques dos EUA contra o país, informou a mídia estatal em 27 de junho, depois que Washington acusou Teerã de atacar um de seus navios de carga no Estreito de Ormuz.O Irã lançou ataques contra alvos americanos no Golfo em resposta aos ataques dos EUA contra o país, informou a mídia estatal em 27 de junho, depois que Washington acusou Teerã de atacar um de seus navios de carga no Estreito de Ormuz. - Foto: AFP

Os Estados Unidos atacaram no sábado “múltiplos estes alvos” no Irã, em resposta a um novo ataque contra um navio nas proximidades do Estreito de Ormuz, anunciou o Exército Americano.

A Força Aérea dos Estados Unidos "realizou novos ataques contra múltiplos alvos no Irã", dirigida contra "infraestruturas de vigilância militar iranianas, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, depósitos de drones e meios utilizados para a colocação de minas", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em publicação na rede social X.

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Segundo o Centcom, os bombardeios foram realizados em represália a um ataque cometido por um drone iraniano contra um petroleiro da bandeira panamenha. A embarcação transportou mais de dois milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz.

Veículos de comunicação iranianos informaram sobre várias explosões nas regiões de Sirik e Qeshm, no sul do país.

Na sexta-feira, os Estados Unidos realizaram seu primeiro ataque contra o Irã a partir da assinatura do memorando de entendimento entre os dois países, em 17 de junho. O acordo passou um cessar-fogo e abriu um período de negociações para um tratado de paz.

Em resposta, Teerã afirmou ter atacado alvos americanos na região do Golfo.

O Centcom informou que “o tráfego de navios comerciais continua no Estreito de Ormuz”, apesar dos ataques recentes.

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