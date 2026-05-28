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Guerra no Oriente Médio EUA atacam o Irã, que responde com represália a uma de suas bases militares Quatro aeronaves não tripuladas do Irã que representavam uma "ameaça no Estreito de Ormuz" foram abatidas, confirmou um funcionário americano

Os Estados Unidos derrubaram, nesta quinta-feira (28), quatro drones do Irã e bombardearam uma instalação terrestre no país, o que provocou represálias de Teerã contra uma base militar americana, em uma nova troca de ataques que ainda ameaça mais as negociações de um acordo para conter o conflito.

Essas hostilidades são as mais graves desde que um cessar-fogo entre as partes entrou em vigor em 8 de abril, após mais de um mês dos ataques dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam uma guerra regional que causou milhares de mortes e abalou a economia mundial.

Quatro aeronaves não tripuladas do Irã que representavam uma "ameaça no Estreito de Ormuz" foram abatidas, confirmou um funcionário americano.

Ele acrescentou que o Exército também bombardeou “uma estação iraniana de controle terrestre” em Bandar Abbas, cidade portuária à beira dessa passagem estratégica marítima.

“Essas ações foram moderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo”, afirmou.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Hosseini Khamenei, afirmou horas depois que Estados Unidos e Israel buscam desestabilizar a República Islâmica, em uma mensagem escrita lida na televisão estatal.

“O plano cego do inimigo, após a guerra imposta, a pressão econômica e o cerco político e propagandístico, é criar divisões e desintegração para compensar as derrotas militares e colocar a nação de joelhos”, disse Khamenei, que não aparece em público desde antes de assumir a carga em março.

Antes, a chancelaria iraniana havia sido condenada como "violações contínuas do cessar-fogo" por parte dos Estados Unidos.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqaei, disse que o Irã “tomará todas as medidas permitidas para defender sua soberania nacional” e condenou a “retórica ameaçadora” de Washington contra a República Islâmica e Omã.

Em represália, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou nesta quinta-feira que lançou um ataque contra uma base americana sem especificar qual, mas o Kuwait, aliado próximo de Washington, condenou o ataque com drones e mísseis contra seu território atribuído ao Irã e indicou que isso representa "uma escalada perigosa".

O Exército americano disse que o ataque iraniano com míssil contra o Kuwait é uma "flagrante violação do cessar-fogo".

As forças iranianas também fizeram disparos de advertência contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou nesta quinta-feira a televisão estatal iraniana (Irib).

Ataques no Líbano

Em outra das frentes mais ativas, os bombardeios e combates prosseguem no Líbano apesar de outro cessar-fogo que, em teoria, está em vigor desde 17 de abril.

O Ministério da Saúde do Líbano afirmou nesta quinta-feira que ataques israelenses no sul do país mataram pelo menos 14 pessoas, entre elas duas crianças, e deixaram outras 21 feridas.

O Exército Libanês acrescentou que um soldado morreu em outro ataque israelense "enquanto dirigia pela estrada" na região de Nabatiyeh.

O Exército israelense anunciou no mesmo dia que bombardeou alvos do Hezbollah na cidade de Tiro, no sul do país, um dia após anunciar que considerava "zona de combate" todo o território situado ao sul do Zahrani, rio que corre a cerca de 40 quilômetros ao norte da fronteira comum.

Antes dessa escalada, as negociações entre o Irã e os Estados Unidos para encerrar o conflito avançavam, embora com dificuldade.

O Estreito de Ormuz, por sua vez, segue bloqueado. Na noite de quarta-feira (27), o Departamento do Tesouro americano impôs avaliações a uma agência iraniana recém-criada para controlar o fluxo por essa passagem marítima estratégica para o trânsito mundial de hidrocarbonetos.

Na quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, também voltou a agitar a ameaça de retomada das hostilidades.

Diante desse cenário, os preços do petróleo voltavam a subir enquanto se afastavam da perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, por onde antes da guerra transitava um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito consumidos no mundo.

Na quarta-feira, Trump também recebeu uma advertência a Omã, aliado dos Estados Unidos e mediador no conflito, quando foi questionado sobre um possível acordo de curto prazo que permitiria ao Irã e a esse país controlar Ormuz.

"Não, o estreito estará aberto para todos. São águas internacionais e Omã vai se comportar como todos os demais ou teremos que explodir-los. Eles entendem, ficarão bem", anuncia.

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