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Bombardeios EUA atacam petroleiros iranianos e Teerã respondem Teerã afirmou ter atacado embarcações ligadas aos Estados Unidos em resposta aos bombardeios contra os petroleiros iranianos

Os Estados Unidos anunciaram neste sábado (5) que destruíram três petroleiros iranianos em resposta a tentativas de ataques com mísseis a seus navios de guerra, enquanto Teerã afirmou que tomaram medidas de represália contra embarcações ligadas a Washington.

Os dois países continuam envolvidos na guerra iniciada em 28 de fevereiro com a operação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A república islâmica mantém um controle rígido sobre o Estreito de Ormuz, enquanto Washington impõe um bloqueio aos portos iranianos.

Neste sábado, o Exército Americano afirmou que atacou e destruiu três petroleiros iranianos, depois que a Guarda Revolucionária abriu fogo contra seus navios de guerra.

As embarcações iranianas foram atacadas “na costa da ilha de Kharg” e no Golfo de Omã, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) para o Oriente Médio. Um dos petroleiros foi atingido “depois que a tripulação recebeu ordem para abandonar o embarque”, acrescentaram as Forças Armadas americanas.

Um vídeo divulgado pelo Centcom mostra bolas de fogo formadas após os projetos atingindo os navios. Os alvos fizeram “parte de uma rede clandestina que financia” a Guarda Revolucionária e seus aliados na região, afirmou o Exército Americano. Nenhum militar dos Estados Unidos ficou ferido.

“Que a mensagem à Guarda Revolucionária seja clara: se dispararem contra dois de nossos navios, vamos importar um custo econômico ainda maior, eliminando três dos seus”, declarou o comandante do Centcom, almirante Brad Cooper.

Os Estados Unidos pretendem aumentar a pressão económica sobre o Irão e manter a ameaça de uma acção militar de maior escala.

Represálias

A diplomacia iraniana denunciou os bombardeios em seu principal porto petroleiro, que foram classificados como “ações prejudiciais e prejudiciais”.

Caso as hostilidades continuem, os ataques iranianos contra "os navios militares americanos na região serão mais duros e poderão se estender", ameaçou o comando militar central conjunto.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje que atacou embarcações, entre elas algumas suspeitas de ligação com os Estados Unidos, em resposta aos ataques de Washington contra três petroleiros iranianos.

A Guarda publicou no Telegram que teve como alvos “três petroleiros na rota não autorizada do Estreito de Ormuz e três navios ligados” aos Estados Unidos. Também alertamos outras embarcações para que não tentem transitar por rotas não autorizadas.

Casamento

Na última quinta-feira, Teerã afirmou ter atacado bases militares americanas no Kuwait e nos Emirados Árabes, em represália pela morte de civis em um casamento atingido por bombardeios de seu adversário.

O vice-presidente JD Vance afirmou que o episódio estava sendo investigado, mas disse estar "cético" em relação à versão iraniana que responsabiliza os Estados Unidos pelo ataque, no qual quatro participantes da cerimônia foram mortos, segundo o balanço do Crescente Vermelho.

O governo de Donald Trump tenta minimizar a dimensão do conflito no Oriente Médio, cada vez mais impopular entre os americanos à medida que se aproxima das eleições de meio de mandato.

Na sexta-feira, Trump afirmou que a guerra com o Irã é “moleza”. "Muitas pessoas não chamam isso de guerra. Eu chamo de conflito militar porque, para nós, é pouca coisa.

Não é algo grande. Primeiro lidamos com a Venezuela e agora com isso", afirmou Trump.

Após um mês de relativa calma, os confrontos entre os dois países foram retomados em 30 de agosto. Naquele dia, o Exército americano afirmou que havia retomado os ataques para impedir o lançamento de foguetes carregados com minas navais no Estreito de Ormuz.

Teerã respondeu atacando países do Golfo, como vem fazendo desde o início do conflito.

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