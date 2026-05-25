Estados Unidos
EUA atacou instalações de mísseis no Irã
Segundo o governo estadunidense, o ataque teria sido de autodefesa
Forças americanas atacaram nesta segunda-feira (25) instalações de mísseis no sul do Irã e embarcações que tentavam instalar minas, informou o Comando Central dos Estados Unidos.
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"Forças americanas realizaram hoje ataques de autodefesa no sul do Irã para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas", disse Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central, sem dar detalhes.