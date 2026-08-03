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Mundo EUA: Ataques hackers a sistemas de água atingem ao menos 7 estados com Irã como suspeito Os relatos em Michigan surgiram depois que o estado recebeu, na última terça-feira, um alerta cibernético federal sobre tentativas de adulterar a tecnologia operacional dos sistemas de água

O estado de Michigan, nos Estados Unidos, se juntou a Minnesota ao relatar ataques cibernéticos contra nove sistemas de abastecimento de água do estado nos últimos dias. A origem dos ataques está sendo investigada, mas eles ocorreram em meio a alertas de que hackers iranianos têm concentrado suas ações nesses sistemas.

Com isso, já são sete estados americanos com relatos de ataques contra seus sistemas de abastecimento desde a última semana, segundo a mídia americana.

Os relatos em Michigan surgiram depois que o estado recebeu, na última terça-feira, um alerta cibernético federal sobre tentativas de adulterar a tecnologia operacional dos sistemas de água.

Logo depois, o estado recebeu "um pequeno número de relatos de comunidades de Michigan indicando atividades compatíveis com o que as agências federais descreveram", disse Dale George, diretor de comunicações do Departamento de Meio Ambiente, Grandes Lagos e Energia do estado.

Em Minnesota, segundo a NBC, mais de 30 sistemas de água municipais foram alvos de ataques, embora sem indícios de contaminação nas unidades.

O FBI, que está conduzindo a investigação, não identificou publicamente um culpado. O FBI, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA) e outros órgãos alertaram, em um comunicado na semana passada, que hackers iranianos têm visado sistemas de água e saneamento, bem como os controles operacionais de outros setores de infraestrutura crítica.

O interesse do Irã nas operações de sistemas de abastecimento de água nos EUA remonta a anos atrás. Em 2016, o Departamento de Justiça indiciou um grupo de hackers iranianos em conexão com um ataque cibernético contra uma pequena barragem perto da cidade de Nova York.

Durante uma reunião de gabinete na sexta-feira, o presidente Donald Trump alegou, sem apresentar provas, que os recentes ataques cibernéticos em Minnesota eram culpa do estado, incluindo a do governador democrata Tim Walz, que respondeu nas redes sociais, afirmando que o republicano "sabe exatamente quem é o responsável por esse ataque e sabe que outros estados também foram atingidos".

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