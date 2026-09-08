A- A+

SANÇÕES EUA atingem 36 empresas do setor de aviação do Irã com novas sanções para isolar Teerã Washington busca impedir o suposto uso da estrutura aérea do país para o transporte de armas, pessoal e carga ilícita

O governo Trump impôs nesta terça-feira (8) sanções a elementos adicionais da indústria de aviação do Irã.

As restrições atingem 36 empresas companhias aéreas comerciais e privadas, bem como prestadores de serviços de carga estrangeiros em sua nova tentativa de isolar Teerã de seus parceiros comerciais restantes.

As últimas ações fazem parte da campanha "Operação Pária Econômico", que tem como objetivo cortar "linhas financeiras críticas" para o já fortemente sancionado governo iraniano.

As novas penalidades visam os aspectos restantes do combalido ecossistema de aviação de Teerã, que Washington sancionou por anos.

"Que isso sirva de aviso para qualquer um que faça negócios com as companhias aéreas restantes do Irã, todas as quais sancionamos hoje: você corre o risco de ser cortado do sistema financeiro global", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em um comunicado à imprensa.

Segundo os americanos, as sanções buscam impedir a República Islâmica de usar seu setor de aviação para mover armas, pessoal e carga ilícita.

As medidas sujeitarão empresas e governos estrangeiros que façam negócios com as entidades, incluindo o congelamento de quaisquer ativos que possam ter em jurisdições dos EUA.

O governo também afirmou que entidades privadas baseadas na Turquia, Emirados Árabes Unidos, Casaquistão e Malásia forneceram peças e serviços de logística para a Mahan Air do Irã.

A importante companhia aérea, que voa de Teerã para algumas dezenas de destinos na Ásia, Europa e Oriente Médio, está sujeita a sanções antiterrorismo dos EUA desde 2019 por seu apoio à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês), que o Departamento de Estado designou como uma organização terrorista estrangeira.

A companhia aérea foi inicialmente visada pelos EUA sob a administração Obama em 2011, quando acusou a Mahan Air de ser usada para enviar armas para grupos apoiados pelo Irã no Líbano e no Iêmen.

Na semana passada, os EUA anunciaram penalidades contra o Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, banco da Turquia, que acusou de permitir transferência pelo Irã de receitas obtidas com petróleo da China para a Turquia, onde poderiam então ser convertidas em dinheiro e ouro.

Os EUA também disseram que a instituição "ofereceu conscientemente" serviços bancários a entidades financeiras iranianas, incluindo aquelas já sancionadas pelo governo americano em 2022 por canalizar as vendas de petróleo de Teerã.

As operações de um banco egípcio nos Emirados Árabes Unidos também foram limitadas no mês passado como parte da campanha. Fonte: Associated Press.

Veja também