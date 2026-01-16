Sex, 16 de Janeiro

EUA

EUA: autoridade aérea alerta sobre atividade militar no espaço aéreo do México e da América Central

Alerta menciona "situações potencialmente perigosas", que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite

Imagem de bombardeio contra embarcação no Caribe Imagem de bombardeio contra embarcação no Caribe  - Foto: Reprodução/TV Globo

O regulador americano de aviação alertou, nesta sexta-feira (16), para a existência de "atividade militar" no espaço aéreo de determinadas regiões, especialmente próximas ao México e a vários países da América Central e do Sul, e pediu que se redobre a cautela.

O alerta da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) menciona "situações potencialmente perigosas", que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite, e abrange um período de sessenta dias.

O presidente Donald Trump advertiu em 8 de janeiro que os Estados Unidos iriam "iniciar ataques terrestres" contra os cartéis do narcotráfico, depois de já terem sido realizados ataques contra embarcações marítimas no Caribe e no Pacífico.

