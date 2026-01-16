A- A+

EUA EUA: autoridade aérea alerta sobre atividade militar no espaço aéreo do México e da América Central Alerta menciona "situações potencialmente perigosas", que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite

O regulador americano de aviação alertou, nesta sexta-feira (16), para a existência de "atividade militar" no espaço aéreo de determinadas regiões, especialmente próximas ao México e a vários países da América Central e do Sul, e pediu que se redobre a cautela.

O alerta da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) menciona "situações potencialmente perigosas", que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite, e abrange um período de sessenta dias.

O presidente Donald Trump advertiu em 8 de janeiro que os Estados Unidos iriam "iniciar ataques terrestres" contra os cartéis do narcotráfico, depois de já terem sido realizados ataques contra embarcações marítimas no Caribe e no Pacífico.

