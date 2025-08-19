Ter, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
imigração

EUA avaliará opiniões "antiamericanas" de solicitantes de benefícios migratórios

As diretrizes mais recentes sobre decisões migratórias indicam que as autoridades também irão analisar se os solicitantes "promovem ideologias antissemitas"

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos EUADonald Trump, presidente dos EUA - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O governo do presidente Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (19), que vai buscar opiniões "antiamericanas", inclusive nas redes sociais, ao decidir sobre o direito de uma pessoa a residir nos Estados Unidos.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), encarregado das solicitações de residência e cidadania, anunciou que vai ampliar a verificação do que os solicitantes publicam nas redes sociais.

"Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas", disse o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, por meio de nota.

Leia também

• Boxeador mexicano Chávez Jr. deportado dos EUA por suposto vínculo com narcotráfico

• EUA amplia alcance de tarifas sobre aço e alumínio para "produtos derivados"

• Coreia do Norte critica exercícios militares entre Seul e EUA e promete ampliar poder nuclear

"Os benefícios migratórios, como os de residir e trabalhar nos Estados Unidos, seguem sendo um privilégio, não um direito", destacou.

A Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que data de 1952, não define explicitamente o sentimento antiamericano, que na época se centrava mais que tudo no comunismo.

No entanto, o governo Trump já tomou medidas duras para negar ou rescindir vistos de curto prazo a pessoas as quais considera que são contra os interesses da política externa americana, especialmente em relação a Israel.

As diretrizes mais recentes sobre decisões migratórias indicam que as autoridades também irão analisar se os solicitantes "promovem ideologias antissemitas".

O governo Trump acusou estudantes e universidades de praticarem antissemitismo devido aos protestos contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

O Departamento de Estado anunciou, na segunda-feira, ter revogado 6 mil vistos de estudantes desde que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo, em janeiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter