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Combate ao crime EUA avançam em acordos de segurança e combate ao narcotráfico com Peru e Colômbia Os EUA destinaram US$ 20 milhões em financiamento militar estrangeiro no ano fiscal de 2026 para desenvolver a capacidade de reabastecimento aéreo dos caças F-16 peruanos, com o objetivo de ampliar o alcance e a eficácia da frota

O subsecretário dos EUA para Controle de Armas e Segurança Internacional, Thomas DiNanno, viajou ao Peru e à Colômbia entre 1 e 7 de novembro para reforçar a cooperação de segurança com os dois países contra o tráfico de drogas e o narcoterrorismo, além de avançar uma agenda de parceria nuclear civil com Lima.

Segundo comunicado, no Peru, DiNanno se reuniu com o ministro da Defesa, além de vice-ministros das Relações Exteriores e do Interior, para discutir a coordenação em defesa e segurança no combate a organizações terroristas estrangeiras e a grupos criminosos. Durante a visita, ele anunciou que os EUA destinaram US$ 20 milhões em financiamento militar estrangeiro no ano fiscal de 2026 para desenvolver a capacidade de reabastecimento aéreo dos caças F-16 peruanos, com o objetivo de ampliar o alcance e a eficácia da frota.

A viagem incluiu ainda a abertura do primeiro workshop bilateral do programa FIRST, voltado ao uso responsável de tecnologia de pequenos reatores modulares. DiNanno anunciou que os EUA fornecerão US$ 1 milhão ao Peru, recurso que, segundo o governo americano, financiará assistência técnica e treinamento em segurança nuclear, proteção física e não proliferação - visando uma eventual adoção de pequenos reatores ou microreatores.

DiNanno também assinou com o ministro peruano de Energia e Minas, Guillermo Shinno, um memorando de entendimento de cooperação nuclear.

Na Colômbia, o subsecretário se reuniu com ministros da Defesa e da Justiça, a vice-chanceler e o diretor da Polícia Nacional. Ele reconheceu resultados importantes do governo de Abelardo de la Espriella nos primeiros três meses, citando ações contra líderes de narcoterrorismo e ordens de extradição.

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