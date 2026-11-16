Bloqueio
EUA bloqueia acesso indireto da China a chips de IA americanos
Medida ocorre após escândalo de espionagem envolvendo a Nvidia
Governo Americano impede o uso chips avançados de inteligência artificial (IA) pela China - Foto: Hector Retamal/AFP
O governo dos Estados Unidos emitiu, nesta segunda-feira (16), uma norma para impedir que empresas chinesas utilizem chips avançados de inteligência artificial (IA) dos EUA em centros de dados de outros países.
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A medida, adotada pelo Departamento de Comércio americano, é adotada logo após um escândalo de espionagem ter forçado a renúncia de Jensen Huang como diretor-executivo da Nvidia, em meio a relatos de que ele ajudou a facilitar o acesso da China à tecnologia de sua empresa, em violação às normas americanas.