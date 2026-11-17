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Conflito EUA bombardeia ilha de Qeshm após ataques iranianos contra o Bahrein Mais cedo, o Irã reivindicou um novo ataque contra uma base americana no Bahrein, o terceiro em cinco dias

Os Estados Unidos bombardearam, nesta terça-feira (17), a ilha iraniana de Qeshm, no Estreito de Ormuz, horas depois de a república islâmica ter atacado o Bahrein pela terceira vez em cinco dias.

Uma autoridade militar americana disse à AFP que caças "utilizaram munição de precisão para atacar, em legítima defesa, uma base de lançamento de mísseis do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na ilha de Qeshm".

A fonte acrescentou que o ataque ocorreu em resposta a uma "agressão iraniana dirigida contra pessoal e ativos americanos". A agência de imprensa oficial do Irã havia informado mais cedo sobre "cinco ou seis explosões" em Qeshm nesta terça-feira, que não causaram danos, segundo o vice-governador provincial.

Mais cedo, o Irã reivindicou um novo ataque contra uma base americana no Bahrein, o terceiro em cinco dias, o que representa uma retomada das hostilidades no âmbito da guerra no Oriente Médio, que tinha se acalmado relativamente desde setembro.

Uma informação divulgada pela imprensa americana, segundo a qual Teerã estaria preparando – de acordo com a CNN – um ataque químico contra Washington, aumentou a tensão.

"Nas últimas 72 horas, veículos pró-Israel 'informaram' que o Irã estaria tramando utilizar armas químicas em Washington, construindo bases militares sob represas", declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, no X.

"Poupem-nos dessa propaganda (...) Ninguém acredita nisso", afirmou. Já o presidente americano, Donald Trump, respondeu a uma jornalista que leva "muito a sério" a possibilidade desse ataque.

'Ciclo de ansiedade'

Horas antes, a Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, informou que havia atacado com drones de combate "um sistema de radar operado por forças americanas" na base aérea de Sheikh Isa, em resposta às "repetidas violações do espaço aéreo iraniano por drones do exército americano".

Os combates entre Estados Unidos e Irã estão suspensos desde setembro, mas na sexta-feira e no domingo a Guarda Revolucionária reivindicou ataques contra sistemas americanos de radar no Bahrein.

O exército americano assegurou ter derrubado os dois drones lançados pelas forças iranianas naquele dia, e as forças armadas do Bahrein informaram que interceptaram o ataque de domingo.

A série de ataques trouxe de volta a angústia aos habitantes do Bahrein, que achavam ter deixado para trás os alertas em seus celulares e as explosões, ouvidas novamente nesta terça-feira cedo na capital.

A funcionária pública Lulwa Mahmoud pensou imediatamente na segurança de sua família e especialmente na da filha, que estava na escola naquele momento.

"Estou presa em um ciclo de ansiedade diante do fluxo constante de informação e da volta dos alertas", disse à AFP essa mulher de cerca de 40 anos.

Apelo à moderação

Todos os ataques contra o Bahrein foram interceptados, inclusive o desta terça-feira, segundo as autoridades bareinitas.

O Catar, um mediador crucial no conflito, fez um apelo à moderação e advertiu sobre o risco de uma escalada.

Nesse contexto de tensão, o exército americano havia anunciado na véspera que um terceiro porta-aviões já estava operacional no Oriente Médio.

O Bahrein é um dos países do Golfo que foram alvo dos muitos ataques de Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios americanos e israelenses contra o Irã em 28 de fevereiro.

Posteriormente, porém, os enfrentamentos se concentraram no estratégico Estreito de Ormuz, onde a navegação continua gravemente prejudicada.

A guerra deverá estar entre os principais temas de uma cúpula tripartite que será realizada esta semana na China entre Trump e seus homólogos chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin.

O Bahrein concentra muitos alvos estratégicos e abriga uma das principais bases navais americanas do mundo, o que faz dele o país "mais vulnerável a ataques", explicou Andreas Krieg, analista do King’s College de Londres.

O reino é governado por uma minoria sunita, enquanto a maioria da população é xiita, como no Irã.

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