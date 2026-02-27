Sex, 27 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
petróleo

EUA buscam confisco de petroleiro e 1,8 mi de barris que envolvem esquema do Irã e Venezuela

Segundo o texto, o petroleiro e a carga são passíveis de confisco por estarem relacionados a uma pessoa com influência sobre a Guarda Revolucionária Islâmica

Reportar Erro
O petroleiro Centuries, atracado pela última vez na Venezuela, sendo apreendido pela Guarda Costeira dos EUA em 20 de dezembro de 2025.O petroleiro Centuries, atracado pela última vez na Venezuela, sendo apreendido pela Guarda Costeira dos EUA em 20 de dezembro de 2025. - Foto: Departamento de Segurança Interna dos EUA / Divulgação / AFP

O Departamento de Justiça americano (DoJ), em nota publicada nesta sexta-feira (27) afirma que uma ação judicial movida no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia busca o confisco de um navio-tanque de aproximadamente 1,8 milhão de barris de petróleo bruto fornecidos pela Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), a estatal petrolífera venezuelana, apreendido por Washington em alto mar em dezembro de 2025.

Segundo o texto, o petroleiro e a carga são passíveis de confisco por estarem relacionados a uma pessoa com influência sobre a Guarda Revolucionária Islâmica.

Sob a administração do presidente Donald Trump, a Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, afirmou que dessa forma chega ao fim a "era do financiamento secreto" de regimes que, segundo ela, representam "ameaças" aos EUA. "Este Departamento utilizará todos os recursos legais à nossa disposição para desmantelar completamente e encerrar permanentemente qualquer operação que desafie nossas leis e alimente o caos em todo o mundo", disse.

Leia também

• Presidente da Venezuela avalia projetos de gás em reunião com britânica Shell

• Procurador-geral da Venezuela renuncia

• Dezenas de presos políticos saem da prisão na Venezuela

Segundo a nota, a denúncia que respaldou o confisco alega um esquema, entre pelo menos 2021 e o presente, para facilitar o transporte e a venda de produtos petrolíferos em benefício da Guarda Revolucionária Islâmica. Durante esse período, de acordo com o DoJ, o navio-tanque transportou petróleo bruto do Irã e da Venezuela e, por meio de transferências entre navios, o entregou a vários locais ao redor do mundo, inclusive a outros regimes autoritários.

"O Motor Tanker Skipper disfarçou suas atividades ilícitas falsificando sua localização, utilizando bandeiras falsas e empregando outras táticas para obscurecer suas rotas e ocultar sua evasão de sanções", detalha.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter