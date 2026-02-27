EUA buscam confisco de petroleiro e 1,8 mi de barris que envolvem esquema do Irã e Venezuela

A- A+

O Departamento de Justiça americano (DoJ), em nota publicada nesta sexta-feira (27) afirma que uma ação judicial movida no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia busca o confisco de um navio-tanque de aproximadamente 1,8 milhão de barris de petróleo bruto fornecidos pela Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), a estatal petrolífera venezuelana, apreendido por Washington em alto mar em dezembro de 2025.

Segundo o texto, o petroleiro e a carga são passíveis de confisco por estarem relacionados a uma pessoa com influência sobre a Guarda Revolucionária Islâmica.

Sob a administração do presidente Donald Trump, a Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, afirmou que dessa forma chega ao fim a "era do financiamento secreto" de regimes que, segundo ela, representam "ameaças" aos EUA. "Este Departamento utilizará todos os recursos legais à nossa disposição para desmantelar completamente e encerrar permanentemente qualquer operação que desafie nossas leis e alimente o caos em todo o mundo", disse.

Segundo a nota, a denúncia que respaldou o confisco alega um esquema, entre pelo menos 2021 e o presente, para facilitar o transporte e a venda de produtos petrolíferos em benefício da Guarda Revolucionária Islâmica. Durante esse período, de acordo com o DoJ, o navio-tanque transportou petróleo bruto do Irã e da Venezuela e, por meio de transferências entre navios, o entregou a vários locais ao redor do mundo, inclusive a outros regimes autoritários.

"O Motor Tanker Skipper disfarçou suas atividades ilícitas falsificando sua localização, utilizando bandeiras falsas e empregando outras táticas para obscurecer suas rotas e ocultar sua evasão de sanções", detalha.



