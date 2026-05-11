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Estados Unidos EUA: Câmara do Comércio diz que políticas da China ameaçam US$ 650 bilhões no G7 Segundo a Câmara, à medida que o controle da China sobre insumos e tecnologias essenciais se expande, também aumenta sua capacidade de usar essa vantagem como arma

Um relatório publicado pela Câmara de Comércio dos EUA e elaborado pela empresa de pesquisa Rhodium Group, divulgado nesta segunda-feira, 11, aponta que as economias industriais avançadas enfrentam o "risco de erosão contínua" da competitividade na manufatura, principalmente em setores como o automotivo, o de máquinas e o químico, por conta da estratégia industrial da China.



De acordo com o documento, no total, até US$ 650 bilhões - o equivalente a cerca de 12% das exportações manufaturadas do G7 - poderiam estar diretamente expostos aos ganhos de participação de mercado da China até 2030, se continuarem no ritmo atual. O texto destaca que, com o tempo, isso pode desencadear efeitos mais amplos, incluindo queda nos investimentos, enfraquecimento dos ecossistemas de inovação e perda de capacidades industriais.



"As economias emergentes também enfrentam desafios, uma vez que a modernização contínua da China limita as oportunidades de ascender na cadeia de valor da manufatura. A crescente dependência das cadeias de suprimentos chinesas aumenta as vulnerabilidades estratégicas", detalha.





Segundo a Câmara, à medida que o controle da China sobre insumos e tecnologias essenciais se expande, também aumenta sua capacidade de usar essa vantagem como arma. O documento diz ainda que as políticas chinesas estão "se tornando mais sistemáticas e abrangentes". "Pequim está reforçando ativamente seu controle sobre as cadeias de valor por meio de regulamentações e coerção econômica", acrescenta.

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