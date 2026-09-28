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Internacional EUA cancelam vistos de autoridades da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru; Brasil não foi afetado A revogação dos vistos desses altos funcionários e seus familiares faz parte dos compromissos assumidos no âmbito da aliança Escudo das Américas, criada por iniciativa do presidente Donald Trump

Os Estados Unidos cancelaram nesta segunda-feira (28) vistos de juízes, altos funcionários e empresários de Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, acusando-os de corrupção, ligações com o narcotráfico ou conspiração contra seus respectivos governos.

Entre os sancionados estão juízes da Suprema Corte, altos funcionários da polícia, promotores e um empresário bolivianos; um empresário e uma senadora colombianos; dois equatorianos; e um magistrado do primeiro juizado constitucional de Lima, capital do Peru, segundo o comunicado do Departamento de Estado americano.

A revogação dos vistos desses altos funcionários e seus familiares faz parte dos compromissos assumidos no âmbito da aliança Escudo das Américas, criada por iniciativa do presidente Donald Trump em março deste ano, explicou o comunicado do Departamento de Estado.

"Sob a administração Trump, funcionários estrangeiros corruptos não podem mais entrar livremente nos Estados Unidos", afirmou o comunicado. "Esta política restringe a emissão de vistos a estrangeiros - e seus familiares imediatos - que minam um governo democraticamente eleito por meio de corrupção ou atividades de narcotráfico em nossa região", acrescentou.

"Minar um governo democraticamente eleito é uma ameaça à segurança e ao Estado de Direito nas Américas, e não será tolerado", alertou o comunicado.

O governo conservador da Bolívia enfrentou semanas de protestos que paralisaram grande parte do país, até que o presidente declarou estado de emergência em 20 de junho, que permanece em vigor.

A Colômbia acaba de eleger um presidente, Abelardo de la Espriella, que se apresenta como aliado de Trump, após uma campanha eleitoral acirrada e acusações contra a oposição de esquerda de ter tentado impedi-lo de assumir o poder.

O Equador é outro aliado de Washington, envolvido em uma guerra contra o crime organizado apoiada pelas forças militares dos EUA, enquanto o Peru também acaba de eleger um presidente conservador após mais uma campanha acirrada e tensa.

Esses quatro países fazem parte do Escudo das Américas, que reúne quinze países da região. Os líderes da aliança se reuniram na semana passada à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e reafirmaram sua disposição de tomar "ações coletivas".

O Departamento de Estado tem negado permissão para viajar aos Estados Unidos como forma de reprimir a imigração ou como instrumento de pressão contra alguns governos, desde proibições de entrada para autoridades sul-africanas acusadas de discriminação contra pessoas brancas até a recusa de emissão de vistos para a delegação palestina que pretendia participar de uma reunião anual de líderes mundiais na ONU.

Entre os alvos da medida do governo Trump estão o Procurador-Geral da Bolívia, Roger Mariaca. Mariaca, eleito para um mandato de seis anos em 2024, é acusado de abuso de poder por solicitar e aceitar subornos para facilitar o narcotráfico, além de ser acusado de ajudar criminosos violentos a escapar da justiça, segundo os documentos.

"Suas ações colocam em risco os esforços do presidente Trump para combater o narcoterrorismo, ao mesmo tempo que minam as próprias instituições democráticas que a Bolívia, como participante da Shield, está trabalhando para fortalecer", diz o comunicado do Departamento de Estado.

*Com informações de agências internacionais.

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