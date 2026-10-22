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Política

EUA celebra "resultados concretos" após diálogos na Venezuela para transição democrática

O governo interino da Venezuela e a oposição ratificaram a disposição de realizar eleições presidenciais após o encerramento dessas conversas

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o presidente dos EUA, Donald Trump, posando para uma foto durante uma reunião em Nova York, em 22 de setembro de 2026A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o presidente dos EUA, Donald Trump, posando para uma foto durante uma reunião em Nova York, em 22 de setembro de 2026 - Foto: Handout/Presidência Venezuelana/AFP

Os Estados Unidos celebraram a recente rodada de conversas entre o governo interino da Venezuela e a oposição, com vistas a uma eventual convocação de eleições.

A terceira rodada de negociações, que foi concluída nesta quarta-feira (22) em Caracas, “produziu resultados concretos, incluindo o acordo de trabalhar na revisão e modificação de várias leis repressivas”, declarou o Departamento de Estado em comunicado.

O texto destaca que esses avanços buscam “aumentar a liberdade política e social e garantir a participação de todos os atores políticos”.

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O governo interino da Venezuela e a oposição ratificaram a disposição de realizar eleições presidenciais após o encerramento dessas conversas.

As negociações começaram em agosto, depois da captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana em janeiro. Desde então, o país é governado por Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, sob as diretrizes de Washington.

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