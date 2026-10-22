EUA celebra "resultados concretos" após diálogos na Venezuela para transição democrática
O governo interino da Venezuela e a oposição ratificaram a disposição de realizar eleições presidenciais após o encerramento dessas conversas
Os Estados Unidos celebraram a recente rodada de conversas entre o governo interino da Venezuela e a oposição, com vistas a uma eventual convocação de eleições.
A terceira rodada de negociações, que foi concluída nesta quarta-feira (22) em Caracas, “produziu resultados concretos, incluindo o acordo de trabalhar na revisão e modificação de várias leis repressivas”, declarou o Departamento de Estado em comunicado.
O texto destaca que esses avanços buscam “aumentar a liberdade política e social e garantir a participação de todos os atores políticos”.
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O governo interino da Venezuela e a oposição ratificaram a disposição de realizar eleições presidenciais após o encerramento dessas conversas.
As negociações começaram em agosto, depois da captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana em janeiro. Desde então, o país é governado por Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, sob as diretrizes de Washington.