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bloqueio NAVAL EUA: Centcom diz que bloqueio contra o Irã continua e que já redirecionou 20 navios comerciais Comando pontuou que nenhum navio tem permissão de entrar ou sair dos portos iranianos e que o bloqueio está sendo aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em inglês) afirmou nesta quarta-feira que continua a cumprir "rigorosamente" o bloqueio naval contra o Irã no Golfo Pérsico e, até 29 de julho, já redirecionou 20 navios comerciais, desativando dois.

Em post na rede X, o Centcom pontuou que nenhum navio tem permissão de entrar ou sair dos portos iranianos e que o bloqueio está sendo aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações. "A liberdade de navegação permanece para embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz, exceto para navios que entram ou saem dos portos do Irã", acrescentou.

O Centcom realizou na noite de ontem ataques de precisão no Iraque, tendo como alvo grupos apoiados pelo Irã que planejavam ataques contra forças americanas e instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

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