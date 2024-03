EUA chamam Estado Islâmico de "inimigo terrorista comum"

A Casa Branca afirmou neste sábado que o grupo Estado Islâmico (EI) é “um inimigo terrorista comum”, ao condenar o atentado realizado na véspera em uma sala de shows de Moscou, que deixou mais de 130 mortos.

“Os Estados Unidos condenam energicamente o ataque terrorista hediondo em Moscou", declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, ressaltando que "o EI é um inimigo terrorista comum, que deve ser derrotado em todas as partes".