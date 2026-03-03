A- A+

GUERRA EUA cita ameaça iminente de novo ataque na Arábia Saudita, e Israel prevê retaliação ao Irã O alerta acontece menos de um dia após o ataque do Irã contra a embaixada americana em Riad, capital saudita

A Embaixada dos EUA na Arábia Saudita alertou nesta terça-feira, 03, em publicação no X para uma "ameaça iminente" de ataques com mísseis e drones sobre Dhahran, cidade localizada no leste do país, perto do Golfo Pérsico. O alerta acontece menos de um dia após o ataque do Irã contra a embaixada americana em Riad, capital saudita.

"O Consulado dos EUA em Dhahran recomenda aos cidadãos americanos que permaneçam em suas casas, revisem seus planos de segurança para o caso de um ataque e fiquem alertas para possíveis novos ataques", escreveu na postagem. Além da embaixada, a cidade de Dhahran abriga a petrolífera estatal Saudi Aramco.

Mais cedo, sob condição de anonimato, autoridades israelenses disseram ao jornal Haaretz que acreditam que o governo saudita atacará Teerã em breve, em retaliação. "Não temos dúvidas de que a Arábia Saudita atacará o Irã logo após o ataque de ontem {segunda-feira]", disse a fonte.



Veja também