ESTADOS UNIDOS EUA: Clinton critica atuação do ICE e diz que mortes em Minneapolis ameaçam liberdades civis As críticas se somam a manifestações de outros líderes democratas contra a atuação de agentes federais de imigração

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou que as cenas recentes em Minneapolis e em outras cidades do país envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) são "inaceitáveis" e representam uma ameaça às liberdades civis americanas. Em comunicado publicado no X, Clinton criticou a atuação de agentes federais de imigração e disse que cidadãos, inclusive crianças, têm sido "detidos de suas casas, locais de trabalho e das ruas", além de denunciar repressão a protestos pacíficos.

Segundo Clinton, pessoas que exerciam o direito constitucional de observar e documentar ações policiais foram "presas, espancadas e atingidas por gás lacrimogêneo". Ele citou ainda as mortes de Renee Good e Alex Pretti, baleados por agentes federais em Minneapolis, afirmando que os episódios "deveriam ter sido evitados". Para o democrata, autoridades "mentiram repetidamente" sobre o que ocorreu e adotaram táticas cada vez mais agressivas, inclusive dificultando investigações locais.

Clinton afirmou que o país vive um momento decisivo e alertou que a perda de liberdades após 250 anos pode ser irreversível. "Cabe a todos que acreditam na promessa da democracia americana se levantar, falar e mostrar que a nação ainda pertence ao 'Nós o Povo'", declarou.

As críticas se somam a manifestações de outros líderes democratas. Anteriormente, Barack e Michelle Obama condenaram as mortes em Minneapolis e disseram que o governo Donald Trump parece "ansioso para escalar a situação", apontando que versões oficiais sobre os casos contradizem evidências em vídeo. No Congresso, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, afirmou que democratas podem bloquear o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS), elevando o risco de um novo shutdown a partir de 31 de janeiro.

Trump, por sua vez, responsabilizou governos estaduais e municipais democratas pelo que chamou de "caos", acusando-os de não cooperarem com o ICE e defendendo a atuação dos agentes federais.

