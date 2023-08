EUA começará a treinar pilotos ucranianos para operar caças F-16 em setembro

O Pentágono anunciou, nesta quinta-feira (24), que começará a treinar no mês que vem vários pilotos ucranianos nos Estados Unidos para capacitá-los a operar aviões de caça F-16.

"Os pilotos receberão aulas de inglês na base aérea de Lackland de San Antonio, Texas, em setembro, antes de serem treinados no manejo do F-16 no Arizona", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.