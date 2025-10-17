Sex, 17 de Outubro

organização marítima internacional

EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios

"É outra enorme vitória" para o presidente Donald Trump, disse Rubio em sua conta no X

EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios - Foto: Pexels

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, celebrou nesta sexta-feira (17) como uma "enorme vitória" o adiamento da adoção de um acordo mundial no âmbito da ONU para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos navios.

A Organização Marítima Internacional (OMI) adiou por um ano a votação de um plano mundial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das embarcações, em meio a fortes pressões de Washington contra a medida.

"É outra enorme vitória" para o presidente Donald Trump, disse Rubio em sua conta no X.

"Graças à sua liderança, os Estados Unidos evitaram um grande aumento de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas", acrescentou.

