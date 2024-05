A- A+

mundo EUA condena lançamento de mísseis pela Coreia do Norte A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão

Os Estados Unidos condenaram, nesta quinta-feira (30) "com veemência" os lançamentos de mísseis balísticos pela Coreia do Norte, que ameaçam a "segurança regional".

"Estes lançamentos são uma continuação do comportamento irresponsável da Coreia do Norte, que representa uma grave ameaça à Península da Coreia, à região e à paz e segurança internacionais, e mina o regime global de não proliferação", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, citado em um comunicado.

"Os Estados Unidos reafirmam que seus compromissos com a defesa da Coreia do Sul e do Japão são inabaláveis", acrescentou.



A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, na manhã de quinta-feira, horas depois de enviar balões cheios de lixo para o sul.

O incidente desta quinta ocorre poucos dias após a tentativa de Pyongyang de colocar um satélite espião em órbita ter fracassado.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na sexta-feira (31) para abordar esta iniciativa, condenada por Seul, Tóquio e Washington.

"As ações de Pyongyang apenas intensificarão o seu isolamento, pois minam a estabilidade e a segurança na península coreana", reforçou Miller, prometendo "continuar trabalhando em estreita colaboração com a comunidade internacional para interromper as receitas ilícitas da Coreia do Norte que apoiam os seus programas de armas proibidos" pelo Conselho de Segurança da ONU.

Veja também

FRANÇA Farmacêuticos franceses fazem primeira greve em 10 anos