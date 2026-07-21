EUA condenam anúncio do presidente da Nicarágua de que eliminará eleições
Ortega governou na década de 1980 e assumiu a presidência em 2007. Desde então exerceu o poder com medidas que anularam seus rivais
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, condenou nesta terça-feira (21) as declarações do presidente nicaraguense, Daniel Ortega, que descartou qualquer possibilidade de eleições em seu país que permitisse à oposição exilada chegar ao poder.
Ortega governou na década de 1980 e assumiu a presidência em 2007. Desde então exerceu o poder com medidas que anularam seus rivais.
"A declaração de Daniel Ortega de que, sob a ditadura de sua família, a Nicarágua jamais realizou eleições novamente, demonstra sua verdadeira natureza autoritária", disse Rubio em um comunicado, no qual pediu à comunidade internacional que "una forças" para mostrar à "ditadura que ela não pode continuar fingindo que nada está acontecendo".
“O povo nicaraguense tem direito de eleger seus próprios líderes após eleições democráticas”, acrescentou Rubio.
A Nicarágua realizou eleições gerais em novembro, mas há um ano e meio uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos, de modo que as eleições deveriam ocorrer em novembro de 2027.
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“Que esqueçam, aqui (na Nicarágua) não haverá mais eleições para que tentem por essa via agarrar o governo e agarrar o poder”, declarou Ortega no domingo (19) ao se referir a seus opositores em um ato pelo 47º aniversário da Revolução Sandinista, realizada em Manágua.
Ortega, de 80 anos, e sua esposa Rosario Murillo, nomeada copresidente, governam a Nicarágua com poder absoluto e um forte controle sobre a sociedade nicaraguense, sobretudo após os protestos de 2018, cuja repressão deixou mais de 300 mortos, segundo a ONU.
Os opositores foram presos ou convocados ao exílio, despojados de sua nacionalidade e de seus bens. Jornalistas, intelectuais e religiosos críticos ao governo terão destinos semelhantes. Milhares de nicaraguenses vivem refugiados na Costa Rica, Espanha e Estados Unidos.