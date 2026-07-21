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Internacional EUA condenam anúncio do presidente da Nicarágua de que eliminará eleições Ortega governou na década de 1980 e assumiu a presidência em 2007. Desde então exerceu o poder com medidas que anularam seus rivais

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, condenou nesta terça-feira (21) as declarações do presidente nicaraguense, Daniel Ortega, que descartou qualquer possibilidade de eleições em seu país que permitisse à oposição exilada chegar ao poder.

Ortega governou na década de 1980 e assumiu a presidência em 2007. Desde então exerceu o poder com medidas que anularam seus rivais.

"A declaração de Daniel Ortega de que, sob a ditadura de sua família, a Nicarágua jamais realizou eleições novamente, demonstra sua verdadeira natureza autoritária", disse Rubio em um comunicado, no qual pediu à comunidade internacional que "una forças" para mostrar à "ditadura que ela não pode continuar fingindo que nada está acontecendo".

“O povo nicaraguense tem direito de eleger seus próprios líderes após eleições democráticas”, acrescentou Rubio.

A Nicarágua realizou eleições gerais em novembro, mas há um ano e meio uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos, de modo que as eleições deveriam ocorrer em novembro de 2027.

“Que esqueçam, aqui (na Nicarágua) não haverá mais eleições para que tentem por essa via agarrar o governo e agarrar o poder”, declarou Ortega no domingo (19) ao se referir a seus opositores em um ato pelo 47º aniversário da Revolução Sandinista, realizada em Manágua.

Ortega, de 80 anos, e sua esposa Rosario Murillo, nomeada copresidente, governam a Nicarágua com poder absoluto e um forte controle sobre a sociedade nicaraguense, sobretudo após os protestos de 2018, cuja repressão deixou mais de 300 mortos, segundo a ONU.

Os opositores foram presos ou convocados ao exílio, despojados de sua nacionalidade e de seus bens. Jornalistas, intelectuais e religiosos críticos ao governo terão destinos semelhantes. Milhares de nicaraguenses vivem refugiados na Costa Rica, Espanha e Estados Unidos.

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